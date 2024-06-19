Суд частично удовлетворил требования сотрудницы Владимирского хлебокомбината, потерявшей руку из-за несчастного случая. Женщина хотела получить моральную компенсацию в миллион, но

Суд частично удовлетворил требования сотрудницы Владимирского хлебокомбината, потерявшей руку из-за несчастного случая. Женщина хотела получить моральную компенсацию в миллион, но получит 700 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе Фрунзенского райсуда. 56-летняя работница лишилась руки 10 сентября 2023 года. Она заменяла коллегу и временно работала на тестоделителе. Не отключив аппарат, женщина попыталась убрать тестовый пузырь рукой,