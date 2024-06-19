В День России, 12 июня, в микрорайоне Пиганово произошло убийство. Двое приятелей выпивали в гостях у знакомых, между ними произошла ссора. Как сообщили в Следкоме, ранее неоднократно судимый

В День России, 12 июня, в микрорайоне Пиганово произошло убийство. Двое приятелей выпивали в гостях у знакомых, между ними произошла ссора. Как сообщили в Следкоме, ранее неоднократно судимый за убийство и преступления против собственности мужчина схватил нож и несколько раз ударил им оппонента. 32-летний потерпевший быстро скончался. Злоумышленника задержали и возбудили уголовное дело об убийстве.