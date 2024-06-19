Во Владимире пострадавшей на производстве сотруднице выплатят 700 тысяч рублей Напомним, в...

Во Владимире пострадавшей на производстве сотруднице выплатят 700 тысяч рублейНапомним, в сентябре руку одной из сотрудниц предприятия, исполнявшей обязанности машиниста пруфера, затянуло в механизм тестоделительной машины.Об этом происшествии мы сообщали ранее. Увы, был причинен тяжкий вред её здоровью. Пришлось ампутировать правую кисть женщины на уровне запястья.«… Указанное стало следствием многочисленных нарушений требований охраны труда, в частности, необеспечения контроля за исправностью тестоделительной машины, ходом выполнения работы, а также допуск пострадавшей - машиниста-пруфера до работы без проведения соответствующего инструктажа по технике безопасности...» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.В данный момент материалы проверки направлены прокурором в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.В итоге Фрунзенским МСО СУ СК РФ по Владимирской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ («нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).Одновременно с этим, прокурором в интересах работника, было направлено исковое заявление о взыскании с предприятия компенсации морального вреда.Как итог: решением Фрунзенского районного суда города Владимира (от 19.06.2024 года) с АО «Владимирский хлебокомбинат» взыскана в пользу пострадавшей компенсация морального вреда в размере 700 тысяч рублей.Решение суда в законную силу не вступило.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений