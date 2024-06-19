В текущем году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» во Владимирской области должны отремонтировать более 40 км участков автотрасс регионального и межмуниципального значения.

В текущем году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» во Владимирской области должны отремонтировать более 40 км участков автотрасс регионального и межмуниципального значения. Об этом 18 июня рассказала областного правительства.К примеру, на территории Петушинского района восстановят участок автомобильной дороги «Киржач – Фёдоровское – Финеево – Старово – Санино – М-7 «Волга». На текущий момент специалисты уже завершили устройство выравнивающего и верхнего слоёв асфальтобетонного покрытия.«Также на участке запланированы работы по укреплению обочин и нанесению разметки», - подчёркивается в сообщении пресс-службы правительства Владимирской области.