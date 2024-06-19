Во Владимирской области повысили критерий нуждаемости при определении права на получение...
Во Владимирской области повысили критерий нуждаемости при определении права на получение соцподдержки
В регионе изменен критерий нуждаемости при определении права на получение социальной поддержки с 15 тысяч рублей на 22 с половиной тысячи.
Подробности сегодня на пресс-конференции рассказала региональный министр социальной защиты населения - Любовь Кукушкина. Новым законом в регионе введена компенсация расходов многодетным семьям на оплату жилья и взноса на капитальный ремонт в размере 50%. А семьям, в которых 8 и более детей, полагается стопроцентная компенсация. Закон вступит в силу с 1-го июля этого года.
Любовь Кукушкина - министр социальной защиты населения Владимирской области:
- Также с 1 июля введено право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок на территории России, федеральные, региональные, муниципальные - в том числе.
Также Кукушкина сообщила, что все региональные меры поддержки многодетных семей: материнский капитал на третьего и последующего ребенка и денежный сертификат на улучшение жилищных условий вместо земельного участка, - будут сохранены.