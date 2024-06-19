Во Владимирской области повысили критерий нуждаемости при определении права на получение...

Во Владимирской области повысили критерий нуждаемости при определении права на получение соцподдержкиВ регионе изменен критерий нуждаемости при определении права на получение социальной поддержки с 15 тысяч рублей на 22 с половиной тысячи.Подробности сегодня на пресс-конференции рассказала региональный министр социальной защиты населения - Любовь Кукушкина. Новым законом в регионе введена компенсация расходов многодетным семьям на оплату жилья и взноса на капитальный ремонт в размере 50%. А семьям, в которых 8 и более детей, полагается стопроцентная компенсация. Закон вступит в силу с 1-го июля этого года.Любовь Кукушкина - министр социальной защиты населения Владимирской области:- Также с 1 июля введено право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок на территории России, федеральные, региональные, муниципальные - в том числе.Также Кукушкина сообщила, что все региональные меры поддержки многодетных семей: материнский капитал на третьего и последующего ребенка и денежный сертификат на улучшение жилищных условий вместо земельного участка, - будут сохранены.