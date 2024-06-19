Во Владимирской области прогнозируются залповые ливни и град.
Центральную часть России завтра (20...
Во Владимирской области прогнозируются залповые ливни и град.
Центральную часть России завтра (20 июня) настигнет чрезвычайно активный холодный атмосферный фронт с волнами, он принесет сильнейшие ливни, возможен — град.
По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в период с 6:00 часов утра до конца суток во Владимире и по области ожидается гроза с дождем, местами сильным.
В отдельных районах прогнозируются сильные (залповые) ливни, град, при грозе местами шквалистое усиление ветра с порывами до 20 м/с.
Прогнозируется и вероятность возникновения ЧС (до муниципального уровня) на территории Владимирской области, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП, в т.ч. аварий на объектах энергоснабжения, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев и пр.
Днём во Владимире (и во Владимирской области) ожидается до +21℃. Атмосферное давление — 748 мм ртутного столба. Влажность — 68%. Ветер — северо-западный, 3-6 метров в секунду.
Народный прогноз погоды на 20 июня:
«Воробьи в пыли ямки роют — к дождю»;
«Если голуби на крыше в стайки собрались и грудками на восток повернулись, то ждите с той стороны дождя»;
«Пауки свои сети расширяют — к погожему дню».
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений