Во Владимирской области прогнозируются залповые ливни и град. Центральную часть России завтра (20...

Во Владимирской области прогнозируются залповые ливни и град.Центральную часть России завтра (20 июня) настигнет чрезвычайно активный холодный атмосферный фронт с волнами, он принесет сильнейшие ливни, возможен — град.По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в период с 6:00 часов утра до конца суток во Владимире и по области ожидается гроза с дождем, местами сильным.В отдельных районах прогнозируются сильные (залповые) ливни, град, при грозе местами шквалистое усиление ветра с порывами до 20 м/с.Прогнозируется и вероятность возникновения ЧС (до муниципального уровня) на территории Владимирской области, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП, в т.ч. аварий на объектах энергоснабжения, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев и пр.Днём во Владимире (и во Владимирской области) ожидается до +21℃. Атмосферное давление — 748 мм ртутного столба. Влажность — 68%. Ветер — северо-западный, 3-6 метров в секунду.Народный прогноз погоды на 20 июня:«Воробьи в пыли ямки роют — к дождю»;«Если голуби на крыше в стайки собрались и грудками на восток повернулись, то ждите с той стороны дождя»;«Пауки свои сети расширяют — к погожему дню».Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений