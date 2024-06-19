10% – это в среднем, у кого-то коммуналка вырастет до 14%. Больше всего подорожает вывоз мусора и газоснабжение. Цены поднимутся отдельно на каждую услугу. Из поста в группе ВК «Министерство

10% – это в среднем, у кого-то коммуналка вырастет до 14%. Больше всего подорожает вывоз мусора и газоснабжение. Цены поднимутся отдельно на каждую услугу. Из поста в группе ВК «Министерство цен и тарифов Владимирской области» C 01 июля 2024 года максимальное повышение совокупного коммунального платежа ограничено 14% к декабрю 2023 года. В среднем изменение вносимой