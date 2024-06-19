Во Владимирской области вырастут коммунальные платежи на 10-14% С 1 июля коммунальные платежи в...

Во Владимирской области вырастут коммунальные платежи на 10-14%С 1 июля коммунальные платежи в регионе вырастут как минимум, на 10%. С максимальным повышением, до 14%, сообщила сегодня региональный министр цен и тарифов, Марина Новоселова, столкнутся 7 с половиной тысяч жителей Владимирской области.Марина Новоселова - региональный министр государственного регулирования цен и тарифов:- Граждане, у кого коммунальный чек преимущественно состоит из платежки на обращение твердых коммунальных отходов. Кто эти люди? Еще раз, вы имеете домик, допустим, в деревне, не знаю, дачу, вы не всегда там живете. Но поскольку вы владелец, по правилам предоставления коммунальных услуг, этого жилого помещения вам будет предъявляться плата за вывоз твердых бытовых отходов.Последняя тарифная индексация была в декабре 2022 года. Причины роста коммуналки - повышение цен на газ и электроэнергию, инфляция.При оплате услуг ЖКХ, можно рассчитывать и на региональную поддержку.Ей сейчас пользуется около 20% жителей области. На выплату могут претендовать не только малоимущие, но и те, чьи расходы на оплату коммуналки превышают 22% от дохода семьи. А также - одиноко проживающие пенсионеры, у которых на это уходит свыше 18% личного бюджета.