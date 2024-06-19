22 июня, в День памяти и скорби, мы стараемся донести свою печаль и сопереживание – кто-то простым языком, кто-то в стихотворении или повести, кто-то музыкальным произведением, а кто-то – живописными полотнами.

22 июня, в День памяти и скорби, мы стараемся донести свою печаль и сопереживание – кто-то простым языком, кто-то в стихотворении или повести, кто-то музыкальным произведением, а кто-то – живописными полотнами.Сегодня мы расскажем именно о таких картинах из коллекции музея-заповедника «Александровская слобода», тематически связанных, в первую очередь, с первым днем войны. Совсем недавно фондовое собрание пополнилась работами нашего земляка, Николая Владимировича Иванова-Гусарова. Это два абстрактно-символических рисунка к 75-летию Победы. Один называется «Нашествие»: разрушенные дома, огонь пожарищ, в небе фашистские самолеты, похожие на черных ястребов, и сброшенные со стены часы, на которых навечно застыло одно время – 4 часа 4 минуты (время начала войны). Художник мастерски передает увиденное через проем разрушенной стены, и зритель, словно в окно, наблюдает за ужасом происходящего.Второй рисунок автор назвал «Непобедимость. Возрождение». Используя сцену пахоты как аллегорию, он показывает, как русская земля оживает, очищается от вражеского присутствия. Заменившие мужчин женщины-пахари убирают с земли-кормилицы фашистские каски, осколки снарядов. Белые одежды символизируют чистоту и жертвенность.Еще один местный художник знает о войне не понаслышке. К ее началу Анатолию Ивановичу Яхругину только исполнилось пять, а Победу он встретил 9-летним, рано повзрослевшим мальчиком. Произведения А.И. Яхругина наделены чувством особого восприятия мира. Они своеобразны во всем, начиная с непривычно многословных, по-детски «обстоятельных» названий. Его творчество специалисты относят к наивному стилю, но именно благодаря этому военное время мы видим сегодня глазами ребенка, которым он и был на тот момент.Одна из картин называется «Июнь 1941 г. Александровцы из Владимирской области уходят на войну защищать СССР, дом и семью». Мимо зрителя маршируют колонны мужчин-ополченцев с суровыми лицами, на переднем плане – заплаканные женщины и как будто съежившиеся, понурые дети.В военное время Александров стал важнейшим стратегическим железнодорожным узлом, через который проходили на фронт эшелоны с оружием, боеприпасами, продовольствием. Сюда же из Ленинграда стали прибывать поезда с его истощенными жителями. Нередко с поезда снимали блокадников при смерти или уже скончавшихся. Эти печальные события изображены на картине «Перевоз умерших ленинградцев в период войны (поездом, а потом на подводах - лошадях) на окраину г. Александрова». Тогда же в городе появилось много осиротевших эвакуированных малышей. Детские сады были переполнены, дети спали даже на полу. Сам А.И. Яхругин ходил в детский сад №1, где няней работала его мама. Они возвращались домой, когда началась бомбежка. Погибло много людей, особенно тех, кто был на базаре. Взрывной волной самого Толю отбросило к ногам матери. Всех детей срочно увели в бомбоубежище, расположенное рядом с детским садом. Память об этом дне художник перенес на полотно «В бомбоубежище. От детского сада № 1. 1941 год г. Александров».Войну каждый помнит по-разному. Но все понимают, что она несет горе, страдание, слезы. И сегодня, как и 83 года назад, мы все ждем Победы и мира! И безоговорочно в это верим!