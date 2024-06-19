Заканчивается прием заявок на фестиваль «АэроТехВладимир — 2024» 19 июня - последний день...

Заканчивается прием заявок на фестиваль «АэроТехВладимир — 2024»19 июня - последний день регистрации на межрегиональный фестиваль "АэроТехВладимир- 2024". Об этом сообщают в технопарке "Кванториум-33".Кстати, приём заявок был продлён. Финальный этап конкурса создателей дронов пройдет в областной столице с 25 по 28 июня. Наш регион активно развивает сферу конструирования беспилотников.Дроны владимирской разработки неоднократно отправлялись и в зону СВО, для помощи бойцам. На передовой техника доказала свою эффективность.