Перед судом предстанет 43-летняя жительница Коврова. Даму обвиняют в краже с банковского счёта.

Перед судом предстанет 43-летняя жительница Коврова. Даму обвиняют в краже с банковского счёта. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Правоохранители выяснили, что дама ухаживала за пожилым человеком и получила во временное пользование карту, чтобы расплачиваться за покупки. Мужчина умер, но гражданка продолжала пользоваться картой.«Она намеренно несвоевременно передала данные о смерти мужчины в местный ЗАГС, в связи с чем в этот период на банковскую карту были ошибочно перечислены денежные средства – социальные доплаты к пенсии в размере 13 000 рублей», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В настоящие время уголовное дело в отношении фигурантки передано в суд.