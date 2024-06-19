Правоохранители арестовали ранее судимого владимирца. Мужчину обвиняют в убийстве.

Правоохранители арестовали ранее судимого владимирца. Мужчину обвиняют в убийстве. Об этом рассказала СУ СКР по региону.Трагедия произошла 12 июня в микрорайоне Пиганово. Предварительно установлено, что фигурант распивал спиртное с приятелем. Между мужчинами вспыхнул конфликт, и обвиняемый взялся за нож. Он несколько раз вонзил клинок оппоненту в грудь. Потерпевший умер на месте.В настоящий момент в отношении владимирца возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под стражей.