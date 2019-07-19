Установлено, что в аптечных пунктах имеет место быть неучтенное хранение лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету...

«Сотрудники ОНК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве провели рейд по столичным аптекам, расположенным в 3-ем Нижнелихоборском проезде, на Большой Академической улице и Дмитровском шоссе», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В результате проверки сотрудники полиции выявили ряд грубых нарушений, допущенных фармацевтическими организациями при осуществлении предпринимательской деятельности по реализации лекарственных средств и препаратов. Так, было установлено, что в аптечных пунктах имеет место быть неучтенное хранение лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, в частности, отсутствуют какая-либо приходная документация на подконтрольные препараты и специальные рецептурные бланки, по которым производится отпуск лекарств противоэпилептического и анальгезирующего действия. Также было выявлено, что сотрудники аптечного пункта не соблюдали правила хранения лекарственных средств – препараты хранились вне специальных сейфов.Арбитражный суд города Москвы привлек два юридических лица к ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ, назначив им административное наказание в виде административного штрафа в размере 100.000 руб.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29