Установлено, что в аптечных пунктах имеет место быть неучтенное хранение лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету...
«Сотрудники ОНК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве провели рейд по столичным аптекам, расположенным в 3-ем Нижнелихоборском проезде, на Большой Академической улице и Дмитровском шоссе», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
В результате проверки сотрудники полиции выявили ряд грубых нарушений, допущенных фармацевтическими организациями при осуществлении предпринимательской деятельности по реализации лекарственных средств и препаратов. Так, было установлено, что в аптечных пунктах имеет место быть неучтенное хранение лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, в частности, отсутствуют какая-либо приходная документация на подконтрольные препараты и специальные рецептурные бланки, по которым производится отпуск лекарств противоэпилептического и анальгезирующего действия. Также было выявлено, что сотрудники аптечного пункта не соблюдали правила хранения лекарственных средств – препараты хранились вне специальных сейфов.
Арбитражный суд города Москвы привлек два юридических лица к ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ, назначив им административное наказание в виде административного штрафа в размере 100.000 руб.
Пресс-служба УВД по САО
(495) 601-03-29