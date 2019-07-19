Федеральную помощь на повышение квалификации педагогов получили порядка 20 российских регионов. Средства направят не только на повышение квалификации, но и совершенствование управленческих навыков учителей.

Федеральную помощь на повышение квалификации педагогов получили порядка 20 российских регионов. Средства направят не только на повышение квалификации, но и совершенствование управленческих навыков учителей. Планируется проведение семинаров и тренингов, а также встречи с экспертами научно-исследовательских институтов России.Как сообщает ГТРК "Алтай", в ходе конкурсного отбора Алтайский край получает федеральную помощь уже второй год. В этом году региону впервые выделена внушительная сумма — 50 миллионов рублей.Стоит отметить, что в рамках повышения квалификации упор будут делать на обучение педагогов из сельских малокомплектных школ. Многим возможность посетить профессиональные мероприятия предоставляется впервые, в том числе — за пределами региона.