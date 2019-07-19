За избиение задержанного до смерти четверо бывших полицейских из Карачаево-Черкесии получили больше 22 лет колонии на всех. Обвинительный приговор им за превышение служебных полномочий вынес Усть-Джегутинский райсуд республики.

За избиение задержанного до смерти четверо бывших полицейских из Карачаево-Черкесии получили больше 22 лет колонии на всех. Обвинительный приговор им за превышение служебных полномочий вынес Усть-Джегутинский райсуд республики.Сотрудники полиции 3 февраля 2014 года в здании ОВД по Усть-Джегутинскому району добивались признательных показаний в разбойном нападении от задержанного, напоминает "Интерфакс". Руками и ногами они нанесли человеку множество ударов по жизненно важным органам. Это привело к смерти потерпевшего.Один из полицейских получил наказание в виде лишения свободы на 5 лет в исправительной колонии строгого режима. Еще трое экс-сотрудников ОВД получили каждый по 5 лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Все они признаны виновными по пунктам "а" и "в" части 3 статьи 286 ("Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, с причинением тяжких последствий") и части 4 статьи 11 Уголовного кодекса России ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").Трое полицейских райотдела в марте 2017 года были оправданы судом, как не причастные к совершенному преступлению. Однако гособвинение это решение оспорило. Уголовное дело было направлено на новое судебное рассмотрение.