Актриса и ее супруг, певец Кит Урбан готовятся вновь стать родителями. Николь Кидман прибегла к ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение).

Актриса и еесупруг, певец Кит Урбан готовятся вновь стать родителями. Николь Кидман прибегла к ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение).Известно, что артистканаходится в интересном положении уже несколько недель.Зачать ребенка ей удалось с первой попытки ЭКО. К слову, многие считают этупроцедуру опасной тем, что она, якобы, провоцирует рак. Так, по стечениюобстоятельств после ЭКО умерли от онкологии жена Константина Хабенского АнастасияСмирнова и певица Жанна Фриске.Отмечается, что беременность стала для Николь Кидман неожиданностью. Ведьзачатие с первой попытки при ЭКО случается довольно редко. Знаменитость чувствуетсебя хорошо.Радостной новостью Николь Кидман поделилась с друзьями. "Срокнебольшой, но все просто счастливы. Не секрет, что забеременеть в ее возрастебез посторонней помощи было бы нелегко. Но, к счастью, ей не пришлосьпереживать долгие месяцы в ожидании положительно результата. Это настоящеечудо", – цитирует представителя из окружения звезды Голливуда New Idea.Известно, что ранее лечилась от бесплодия. В браке сТомом Крузом она дважды перенесла выкидыш. С Китом Урбаном актриса сыграласвадьбу в 2006 году. Они воспитывают дочерей: 11-летнюю Сандэй и восьмилетнююФэйт. Младшую наследницу супругам выносила суррогатная мать, а вот третьегоребенка решила родить самостоятельно.