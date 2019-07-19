Актриса и ее
супруг, певец Кит Урбан готовятся вновь стать родителями. Николь Кидман прибегла к ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение).
Актриса и ее
супруг, певец Кит Урбан готовятся вновь стать родителями. Николь Кидман прибегла к ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение).
Известно, что артистка
находится в интересном положении уже несколько недель.
Зачать ребенка ей удалось с первой попытки ЭКО. К слову, многие считают эту
процедуру опасной тем, что она, якобы, провоцирует рак. Так, по стечению
обстоятельств после ЭКО умерли от онкологии жена Константина Хабенского Анастасия
Смирнова и певица Жанна Фриске.
Отмечается, что беременность стала для Николь Кидман неожиданностью. Ведь
зачатие с первой попытки при ЭКО случается довольно редко. Знаменитость чувствует
себя хорошо.
Радостной новостью Николь Кидман поделилась с друзьями. "Срок
небольшой, но все просто счастливы. Не секрет, что забеременеть в ее возрасте
без посторонней помощи было бы нелегко. Но, к счастью, ей не пришлось
переживать долгие месяцы в ожидании положительно результата. Это настоящее
чудо", – цитирует представителя из окружения звезды Голливуда New Idea.
Известно, что ранее лечилась от бесплодия. В браке с
Томом Крузом она дважды перенесла выкидыш. С Китом Урбаном актриса сыграла
свадьбу в 2006 году. Они воспитывают дочерей: 11-летнюю Сандэй и восьмилетнюю
Фэйт. Младшую наследницу супругам выносила суррогатная мать, а вот третьего
ребенка решила родить самостоятельно.