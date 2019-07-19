Попытка трех украинских кораблей незаконно прорваться через российскую границу в районе Керченского пролива – это провокация экс-президента Петра Порошенко. Об этом Владимир Путин рассказал в документальном фильме Оливера Стоуна В борьбе за Украину.

Попытка трех украинских кораблей незаконно прорваться через российскую границу в районе Керченского пролива – это провокация экс-президента Петра Порошенко. Об этом Владимир Путин рассказал в документальном фильме Оливера Стоуна "В борьбе за Украину"."(Порошенко – прим.ред.) использовал эту провокацию для нагнетания обстановки и введения особого положения. У меня есть все основания полагать, что он хотел ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы в этой связи", — считает Путин.Бывший президент Порошенко шел на все, чтобы удержаться у власти. Это элемент агонии правящего режима, добавил Путин.Напомним, 25 ноября три военных корабля ВМС Украины попытались без разрешения прорваться через Керченский пролив. На приказы российских пограничников они не реагировали, поэтому силовикам пришлось применить силу. Все 24 члена экипажа задержаны. Сейчас они находятся в тюрьме "Лефортово".Премьера документального фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" состоится 19 июля в 21:00 на телеканале "Россия 1".