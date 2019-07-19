Албанец, проживающий на востоке Франции, был удивлен, когда увидел на сигаретной пачке фотографию с изображением его собственной ампутированной ноги. Свое согласие на размещение снимка он не давал. Кроме того, его нога была ампутирована вовсе не из-за последствий курения.

Албанец, проживающий на востоке Франции, был удивлен, когда увидел на сигаретной пачке фотографию с изображением его собственной ампутированной ноги. Свое согласие на размещение снимка он не давал. Кроме того, его нога была ампутирована вовсе не из-за последствий курения.Пачка сигарет со снимком части тела мужчины предназначалась для продажи в ЕС. Помимо фотографии на упаковке была надпись "курение приводит к закупорке артерий". 60-летний албанец утверждает, что ногу он потерял не из-за пагубной привычки, а в результате нападения, которое было совершено на него в 1997 году в Албании.Мужчина был шокирован данным явлением, сообщает BBC, ссылаясь на французские издания. Его адвокат уже направил в Европейскую комиссию письмо с целью выяснить, как снимок без согласия человека мог попасть на пачку сигарет.Житель Франции смог опознать свою ногу благодаря особым приметам. Так, на ней были видны те же шрамы и следы от ожогов, которые имелись у мужчины. Фотографию на упаковке заметил сын потерпевшего, когда купил пачку табака в Люксембурге.Албанец полагает, что фотография могла быть сделана в больнице, куда он обращался с целью выяснить, смогут ли ему поставить протез. Адвокат потерпевшего удивляется данному факту, поскольку не понимает, как снимок без согласия человека может использоваться в таких целях. Одно письмо с просьбой объяснить произошедшее направлено в ту самую больницу, а второе — в Еврокомиссию.