Бывший нападающий сборной России, лондонского Арсенала и петербургского Зенита Андрей Аршавин получил приглашение от научного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Бывший нападающий сборной России, лондонского "Арсенала" и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин получил приглашение от научного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).Как сообщает пресс-служба "сине-бело-голубых", программа УЕФА состоит из семи недельных модулей, каждый из которых посвящен разным аспектам футбольного управления и административной работы.Вводная лекция запланирована на 8 октября, она состоится в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Заключительный экзамен – в мае-июне 2021 года.Напомним, Аршавин – воспитанник "Зенита", в составе которого принял участие в 352 играх во всех турнирах, забил 74 мяча и отдал 99 голевых передач. Также на его счету 75 игр и 17 голов за сборную России. На сегодняшний день Андрей занимает должность советника генерального директора "сине-бело-голубых".