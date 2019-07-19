Росгвардейца Александра Бойкова до 15 сентября отправил под стражу Красногвардейский суд Петербурга. Он обвиняется в вымогательстве и в том, что подбросил подростку наркотики. На вопрос, считает ли он себя виновным, Бойков отвечать отказался.

Росгвардейца Александра Бойкова до 15 сентября отправил под стражу Красногвардейский суд Петербурга. Он обвиняется в вымогательстве и в том, что подбросил подростку наркотики. На вопрос, считает ли он себя виновным, Бойков отвечать отказался.Во время суда сотрудник вневедомственной охраны Александр Бойков закрывал лицо, сообщает "Интерфакс". Следователь по его делу заявила, что подозреваемый мог подбрасывать наркотики ради вымогательства и до этого дела. Сейчас следователи проводят работу по установлению обстоятельств других подобных эпизодов.Обвинение Александру Бойкову пока не предъявлено, подчеркнул его адвокат Александр Кобцев. Уголовное дело по статье "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору с вымогательством" против двух сотрудников отдела вневедомственной охраны по Красногвардейскому району Никиты Лаврентьева и Александра Бойкова было возбуждено главком Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.16 июля у одного из домов по проспекту Металлистов в Санкт-Петербурге росгвардейцы якобы изъяли у 15-летнего подростка наркотики. Чтобы "избавить" его от уголовной ответственности, они потребовали от несовершеннолетнего взятку в 300 тысяч рублей. Подросток часть денег отдал сразу.За 140 тысячами рублей сотрудники вохр пришли на следующий день. При передаче 140 тысяч рублей Лаврентьев и Бойков были задержаны с поличным.В пресс-службе ленинградского главка Росгвардии заявили, что проводится служебная проверка в отношении двух гвардейцев. Если их вина будет подтверждена, то Лаврентьев и Бойков будут уволены по отрицательной статье, а их непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.В 2019 году скандал вызвало дело журналиста Ивана Голунова. Ему полицейские на Цветном бульваре в Москве подбросили наркотики и возбудили против него дело по 228 статье Уголовного кодекса.