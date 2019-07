В пятницу, 19 июля пресс-служба баскетбольной Евролиги на своем официальном сайте опубликовала календарь регулярного чемпионата на сезон-2019/2020, который начнется в октябре.

В пятницу, 19 июля пресс-служба баскетбольной Евролиги на своем официальном сайте опубликовала календарь регулярного чемпионата на сезон-2019/2020, который начнется в октябре.В первом туре действующий победитель турнира московский ЦСКА 4 октября на выезде сыграет с испанской "Валенсией". В тот же день петербургский "Зенит" в Берлине сыграет с местной "Альбой", а подмосковные "Химки" днем ранее примут тель-авивский "Маккаби".Матчи заключительного, 34-го тура регулярного чемпионата пройдут 9 и 10 апреля 2020 года. "Финал четырех" сезона-2019-/2020 примет немецкий Кельн, решающие матчи турнира пройдут с 22 по 24 мая 2020 года.Check out EVERY game for the upcoming Regular Season!#GameON— EuroLeague (@EuroLeague) July 19, 2019