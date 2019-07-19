Семен Слепаков выяснил причины ухода Брэдли Купера от Ирины
Шейк. Свои соображения юморист изложил в стиле былинных сказаний. По версии шоумена,
все объясняется нетрадиционной ориентацией голливудской звезды.
Семен Слепаков выяснил причины ухода Брэдли Купера от Ирины
Шейк. Свои соображения юморист изложил в стиле былинных сказаний. По версии шоумена,
все объясняется нетрадиционной ориентацией голливудской звезды.
Былина Семена Слепакова под названием "Сказ про Ирку, Гагу Леди и Брэдлика"
состоит из четырех частей, она опубликована в Instagram юмориста. Шоумен в доступной
форме изложил суть конфликта между российской моделью Ириной Шейк и певицей
Леди Гагой.
Успехи Ирины Шейк, как отмечает Семен Слепаков, стали
предметом гордости россиян. Ее победы как в модельном бизнесе, так и на
любовном фронте радовали соотечественников, у которых не так уж много позитива
в жизни.
Но тут пришла беда. "Лахудра крашеная" Гага приворожилае
возлюбленного Ирины Брэдлика, опоив его зельем. Семен Слепаков напоминает, что
Шейк уже однажды не повезло в любви – ее избранника "богатыря Криштиану"
почему-то не интересовали женщины. А теперь и Брэдлик сбежал к "сучке
крашеной".
Россияне такого перенести не могли. "Санкции мы
выдержим, играючи, стерпим все нападки, притеснения, расширенье НАТО
беспардонное, происки спецслужб и изоляцию, олимпийской сборной отстранение, и
авианосцы в Черном морюшке, и рубля паденье – все мы выдюжим! Но, чтобы Брэдли
красть у нашей Ирочки, не бывать такому", – решили соотечественники Ирины
и пошли в атаку на разлучницу.
В результате, по версии , Леди Гага не
выдержала давления. Купер пытался возобновить отношения с Шейк, однако та его
выгнала. Неверный актер напился с горя и отправился на встречу с Криштианою:
как пишет юморист, "повстречался голубок с голубком".
Былина основана на сообщениях, которые
появились в Сети после скандала с уходом Купера к Леди Гаге. Некоторые
источники утверждают, что брак актера с российской моделью был "по
контракту", а на самом деле Брэдли Купер – гей.