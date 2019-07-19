Семен Слепаков выяснил причины ухода Брэдли Купера от Ирины Шейк. Свои соображения юморист изложил в стиле былинных сказаний. По версии шоумена, все объясняется нетрадиционной ориентацией голливудской звезды.

Семен Слепаков выяснил причины ухода Брэдли Купера от ИриныШейк. Свои соображения юморист изложил в стиле былинных сказаний. По версии шоумена,все объясняется нетрадиционной ориентацией голливудской звезды.Былина Семена Слепакова под названием "Сказ про Ирку, Гагу Леди и Брэдлика"состоит из четырех частей, она опубликована в Instagram юмориста. Шоумен в доступнойформе изложил суть конфликта между российской моделью Ириной Шейк и певицейЛеди Гагой.Успехи Ирины Шейк, как отмечает Семен Слепаков, сталипредметом гордости россиян. Ее победы как в модельном бизнесе, так и налюбовном фронте радовали соотечественников, у которых не так уж много позитивав жизни.Но тут пришла беда. "Лахудра крашеная" Гага приворожилаевозлюбленного Ирины Брэдлика, опоив его зельем. Семен Слепаков напоминает, чтоШейк уже однажды не повезло в любви – ее избранника "богатыря Криштиану"почему-то не интересовали женщины. А теперь и Брэдлик сбежал к "сучкекрашеной".Россияне такого перенести не могли. "Санкции мывыдержим, играючи, стерпим все нападки, притеснения, расширенье НАТОбеспардонное, происки спецслужб и изоляцию, олимпийской сборной отстранение, иавианосцы в Черном морюшке, и рубля паденье – все мы выдюжим! Но, чтобы Брэдликрасть у нашей Ирочки, не бывать такому", – решили соотечественники Ириныи пошли в атаку на разлучницу.В результате, по версии , Леди Гага невыдержала давления. Купер пытался возобновить отношения с Шейк, однако та еговыгнала. Неверный актер напился с горя и отправился на встречу с Криштианою:как пишет юморист, "повстречался голубок с голубком".Былина основана на сообщениях, которыепоявились в Сети после скандала с уходом Купера к Леди Гаге. Некоторыеисточники утверждают, что брак актера с российской моделью был "поконтракту", а на самом деле Брэдли Купер – гей.