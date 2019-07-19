Вика Цыганова рассказала Борису Корчевникову, почему так и не стала матерью. Вокалистка появилась в эфире программы Судьба человека телеканала Россия 1.

Вика Цыганова рассказала Борису Корчевникову, почему так и нестала матерью. Вокалистка появилась в эфире программы "Судьба человека"телеканала "Россия 1".Вика Цыганова и ее супруг – поэт и продюсер Вадим Цыганов -вместе уже много лет. В 1994 году влюбленные повенчались в храме ГеоргияПобедоносца. Супруги постоянно вместе, даже на гастролях. К сожалению, детейв семье Цыгановых нет.В студии программы "Судьба человека" артистка призналась,что в детстве хотела стать матерью десяти малышей. Тогда она брала пример сбабушки, которая родила восьмерых."Я очень хотела иметь детей, но этого не сложилось. Вадимдля меня самый большой человек и самый большой ребенок в жизни. В нем есть все:отец, муж, брат, друг, и самый большой ребенок в моей жизни. Аварии были иболезни, последствия которых не позволили мне забеременеть. На гастролях вБолгарии мы попали в очень тяжелую аварию", – говорит Виктория.Супруг Цыгановой, который тоже появился в студии ток-шоу "Судьбачеловека", отметил, что в этом вопросе на супругу никогда не давил. Сам он ототсутствия отпрысков не страдает."Я никогда не думал о детях. Я живу какой-то страннойжизнью, она для меня как будто даже и не моя. У меня есть внутренние свои проблемы,борьба. Я никогда не думал о детях и сейчас сижу и не думаю. У меня столькособытий в жизни было. Я спокойно это воспринимаю, без эмоций", – сказал Вадим Цыгановв студии шоу .Муж артистки поведал, что какое-то время они думали об ЭКО,однако батюшка в Сергиевом Посаде их отговорил. Супруги планировали усыновление,но ребенка, который запал в душу Виктории, отдали другой приемной семье."Иногда женщину накрывают эти чувства, эмоции, когда тыберешь ребеночка на руки, прижимаешь к груди. Конечно, тебя может накрыть, именя накрывало", – поделилась артистка в сегодняшнем выпуске программы .