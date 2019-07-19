Вика Цыганова рассказала Борису Корчевникову, почему так и не
стала матерью. Вокалистка появилась в эфире программы Судьба человека
телеканала Россия 1.
Вика Цыганова рассказала Борису Корчевникову, почему так и не
стала матерью. Вокалистка появилась в эфире программы "Судьба человека"
телеканала "Россия 1".
Вика Цыганова и ее супруг – поэт и продюсер Вадим Цыганов -
вместе уже много лет. В 1994 году влюбленные повенчались в храме Георгия
Победоносца. Супруги постоянно вместе, даже на гастролях. К сожалению, детей
в семье Цыгановых нет.
В студии программы "Судьба человека" артистка призналась,
что в детстве хотела стать матерью десяти малышей. Тогда она брала пример с
бабушки, которая родила восьмерых.
"Я очень хотела иметь детей, но этого не сложилось. Вадим
для меня самый большой человек и самый большой ребенок в жизни. В нем есть все:
отец, муж, брат, друг, и самый большой ребенок в моей жизни. Аварии были и
болезни, последствия которых не позволили мне забеременеть. На гастролях в
Болгарии мы попали в очень тяжелую аварию", – говорит Виктория.
Супруг Цыгановой, который тоже появился в студии ток-шоу "Судьба
человека", отметил, что в этом вопросе на супругу никогда не давил. Сам он от
отсутствия отпрысков не страдает.
"Я никогда не думал о детях. Я живу какой-то странной
жизнью, она для меня как будто даже и не моя. У меня есть внутренние свои проблемы,
борьба. Я никогда не думал о детях и сейчас сижу и не думаю. У меня столько
событий в жизни было. Я спокойно это воспринимаю, без эмоций", – сказал Вадим Цыганов
в студии шоу .
Муж артистки поведал, что какое-то время они думали об ЭКО,
однако батюшка в Сергиевом Посаде их отговорил. Супруги планировали усыновление,
но ребенка, который запал в душу Виктории, отдали другой приемной семье.
"Иногда женщину накрывают эти чувства, эмоции, когда ты
берешь ребеночка на руки, прижимаешь к груди. Конечно, тебя может накрыть, и
меня накрывало", – поделилась артистка в сегодняшнем выпуске программы .