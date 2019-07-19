Позволить себе новое жилье могут менее половины российским семей, и это несмотря на снижение цен и удешевление ипотеки.

Основная проблема – низкие доходы населения. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на материалы в июльском номере "Вопросов экономики". Статью в журнале написали президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева и исполнительный директор этой организации Татьяна Полиди.Сделать жилье доступнее планировалось при помощи нацпроекта "Жилье и городская среда", согласно которому к 2024 году строительство должно вырасти до 120 миллионов квадратных метров, а ипотечные ставки снизиться до 7,9% годовых. Однако даже эти меры, подчеркивают специалисты, проблему не решат.Стоимость жилья в России на сегодняшний день почти вдвое больше среднемесячной зарплаты, говорится в статье. Позволить себе новую квартиру могут семьи с доходом от 30 тысяч рублей на человека, но после выплат по кредиту на жизнь у них практически ничего не останется даже при снижении ипотечной ставки.Только у 10% семей после ипотечных выплат за квартиру площадью 54 квадратных метра останется 37 тысяч рублей на человека.