Ализа Загитова по праву считается одной из самый ярких и обсуждаемых спортсменок этого года. На этот раз своими впечатлениями от чемпионки поделилась российская фигуристка Анастасия Тараканова, занимавшаяся в группе тренера Этери Тутберидзе.

Ализа Загитова по праву считается одной из самый ярких и обсуждаемых спортсменок этого года. На этот раз своими впечатлениями от чемпионки поделилась российская фигуристка Анастасия Тараканова, занимавшаяся в группе тренера Этери Тутберидзе.Тараканова рассказала, что Загитова представляет и видит мир своим взглядом. Она считает, что именно это помогает ей выходить на старт и катать чисто.Кроме того, она отметила, что у спортсменки есть сильный внутренний стержень, который помог ей после стольких неудач взять себя в руки и собрать все титулы."Я с ней каталась и видела, как она готовилась к Олимпиаде. Необыкновенно, конечно", – с теплотой вспоминает Анастасия.Также юная фигуристка сказала пару слов об Евгении Медведевой. Она призналась, что ей очень импонирует боевой настрой серебряного призера."И как человек она тоже очень положительная", – добавила Тараканова.17-летняя Загитова только начала свою карьеру, но уже завоевала огромное количество титулов. Она – олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при, сообщает. Она по сей день является воспитанницей Тутберидзе.Медведева, в свою очередь, – двукратный олимпийский серебряный призер и двукратная чемпионка мира. Также она взяла третье место в прошедшем сезоне на чемпионате мира в Сайтаме.