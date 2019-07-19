Курортную Юрмалу российские звезды облюбовали давно. И одним из первых тут купил квартиру Борис Моисеев. Он стал гостем фестиваля Лайма. Рандеву. Юрмала. Где с ним и встретился корреспондент Дни.ру.

Курортную Юрмалу российские звезды облюбовали давно. И одним из первых тут купил квартиру Борис Моисеев. Он стал гостем фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала". Где с ним и встретился корреспондент "Дни.ру".Морской воздух 65-летнему Борису Михайловичу идет явно на пользу – он бодр, приветлив, улыбается, не курит. "Каждое лето по месяцу я провожу в любимой Юрмале, – рассказал певец. – У меня тут уютная трехкомнатная квартира, хотя коммунальные платежи довольно высокие".Певец рассказал, чем занимается на отдыхе. "Каждый день гуляю по берегу моря, иногда захожу в магазины и радуюсь, если меня узнают, – говорит Моисеев. – Недавно побывал в Литве, ездил на Майами, словом, живу полноценной жизнью".При этом о том, чтобы вернуться на сцену, певец и слушать не хочет. "Никогда и ни за что, – заверяет он. – Меня туда не тянет и я не хочу больше выступать, это все в прошлом".Напомним, что в 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт. С каждой минутой состояние артиста ухудшалось, в результате чего левая часть тела была парализована. Его даже ввели в кому, подключили аппарат искусственной вентиляции легких.Но господь спас артиста и сегодня он наслаждается каждым прожитом днем. "Мороженое в Юрмале очень вкусное, как и вся молочная продукция", – улыбается Боря и откусывает сахарный рожок. Он похож на трогательного большого ребенка, которого хочется защитить, обогреть и приласкать.