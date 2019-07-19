Супруга заботится о продюсере. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина привезла шоумену Бари Алибасову обновки.

Супруга заботится о продюсере. АктрисаЛидия Федосеева-Шукшина привезла шоумену Бари Алибасову обновки.Продюсер опубликовал в личном Instagramсвежий снимок. Бари Алибасов запечатлен в собственной спальне. Шоумен стоитголый по пояс, он примеряет пижаму, которую ему привезла жена.В это время Лидия Федосеева-Шукшина, развалившисьна кровати, наблюдает за избранником. Артистка кажется очень довольной и выглядит цветущей."Любимая жена услышала мою мольбу инаконец-то купила мне пижаму, чтоб я не разгуливал по дому в трусах", – написалпод снимком.Подписчики были рады увидеть любимуюартистку в добром здравии. Лидия Николаевна давно не появлялась в соцсетях мужа. "У Бари Каримовича своя персональная эротическаяфотосессия🙌 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Заботливая😀 мне или кажется, или Лидия Николаевна похудела?","Бари берегите нашу Шукшину мы ее любим", – пишут интернет-обыватели.Отметим, что в последнее время Федосеева-Шукшинажалуется на здоровье. 80-летняя звезда часто лежит в больнице. Нашумевшее отравлениесредством для прочистки труб знатно потрепало нервы знаменитости. Поговаривают, что из-заразгоревшегося скандала Лидии Николаевне потребовалась госпитализация.