В Омске на продажу выставлен дом, принадлежащий цыганской семье. Внутри коттедж отделан с соблюдением всех требований роскоши.

Коттедж расположен в омском районе Порт-Артур. За 18 миллионов рублей новый владелец получит не только хозяйский дом площадью 300 квадратных метров, но и гостевой домик.В коттедже 4 спальни, терраса, гостиная и кабинет. На территории имеются фонтан, беседка и зона отдыха.Фото: ї "Новый Омск"В гостиной и кабинете – множество статуэток, позолоченной посуды. Золото использовано и в отделке комнат, а на потолках висят большие хрустальные люстры. В гостиной, кроме того, висит семейный портрет, на котором изображена большая цыганская семья, пишет "Новый Омск".