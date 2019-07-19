Президент России подписал закон, который распространяет программу Дальневосточный гектар на Бурятию и Забайкальский край. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, также предусматривает общественное обсуждение вопросов, касающихся любых изменений охранных зон Байкала.

Президент России подписал закон, который распространяет программу "Дальневосточный гектар" на Бурятию и Забайкальский край.Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, также предусматривает общественное обсуждение вопросов, касающихся любых изменений охранных зон Байкала.Кроме того, данным законом вводится запрет на предоставление земельных участков в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории.Земельные участки будут предоставляться здесь в безвозмездное пользование в три этапа: с 1 августа 2019 года до 1 февраля 2020 года их смогут получить только зарегистрированные по месту жительства в Бурятии и Забайкальском крае; с 1 февраля до 1 августа 2020-го — жители других субъектов России, входящих в состав ДФО.С 1 августа 2020 года земельный участок в Бурятии или Забайкалье будет вправе безвозмездно получить любой гражданин России.Также эта возможность есть у иностранцев и лиц без гражданства, которые являются участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.Проект данного закона был внесен правительством и разработан в связи с ранее принятым решением о включении Бурятии и Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), напоминает РИА Новости.Что касается общественного обсуждения, то вся информация будет размещаться на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.В частности, будут публиковаться координаты точек границ и картографические материалы. Это будет сделано для того, чтобы увидеть, каким образом меняются охранные зоны Байкала, пояснял ранее глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.