Первое одобрение от Датского агентства по охране окружающей среды получил проект по доставке норвежского газа в Польшу Baltic Pipe. Газопровод выйдет на сушу на восточном побережье Дании. Разрешение датировано 12 июля. В то же время королевство уже несколько лет затягивает выдачу одобрения на строительство подводной части газопровода Северный поток-2.

Первое одобрение от Датского агентства по охране окружающей среды получил проект по доставке норвежского газа в Польшу Baltic Pipe. Газопровод выйдет на сушу на восточном побережье Дании. Разрешение датировано 12 июля. В то же время королевство уже несколько лет затягивает выдачу одобрения на строительство подводной части газопровода "Северный поток-2", который может пройти в датской исключительной экономической зоне.Компания Nord Stream 2 AG подала три заявки на прохождение морской магистрали в датских водах, напоминает "Интерфакс". При этом одна из заявок повторяет ранее согласованный маршрут первых веток "Северного потока". Более того, для затягивания рассмотрения заявки в Дании принят специальный закон, требующий согласования подобных заявок с датским МИДом. Тем не менее, "Газпром" надеется получить разрешение от Дании до конца осени. Морская часть газопровода построена уже на две трети.Проект Baltic Pipe был начат 20 лет назад. В январе 2019 года он получил новый грант ЕС в 215 миллионов евро в дополнение к ранее уже выделенным 51 миллиону 800 тысяч евро. Датский газотранспортный оператор Energinet, реализующий этот проект, теперь переходит к следующему этапу – получению одобрения от 13 муниципалитетов на сухопутном маршруте газопровода, а также на получение одобрение от Датского энергетического агентства по морскому участку трубы в датских водах. Мощность планируемого газопровода составляет 10 миллиардов кубометров в год. Строительство может начаться в 2010 году, а завершиться к октябрю 2022 года.Этот срок совпадает с завершением долгосрочного газового контракта Польши с "Газпромом". По новому газопроводу в Польшу придет газ с месторождений на норвежском континентальном шельфе. Польская госкомпания PGNiG за последние 11 лет приобретает лицензии на газодобычу на норвежском шельфе.