Прибывший в Иркутскую область Владимир Путин первым делом посетил пункт размещения пострадавших при наводнении в Тулуне и пообщался с людьми.

Прибывший в Иркутскую область Владимир Путин первым делом посетил пункт размещения пострадавших при наводнении в Тулуне и пообщался с людьми.В одной из комнат глава государства встретился с семьей, чей дом был полностью разрушен. 6-летний мальчик рассказал Владимиру Путину, что осенью он готовится пойти в детский садик. "Он утонул, но ремонтируют", — сказал ребенок.Мальчик также сообщил, что сейчас пойдет за конфетами, так как приезд президента – это праздник. В ответ глава государства пообещал, что вскоре вновь приедет в регион проверить, как идет восстановление разрушенной поводком инфраструктуры. Прощаясь, Владимир Путин пожелал малышу скорейшего выздоровления и посоветовал не есть много сладкого, передает телеканал "Россия 24".В ходе визита президент также обсудил с вице-премьером Виталием Мутко вопросы оснащения и работы в аналогичных пунктах временного размещения в регионе, а также осведомился о том, как организована работа представителей Минтруда региона, полиции, прокуратуры, Пенсионного фонда и психологов.В результате наводнение в Иркутской области пострадали 107 населенных пунктов, под водой оказались около 11 тысяч домов. Погибли 25 человек, еще семь до сих пор числятся пропавшими без вести.