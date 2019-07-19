Средняя стоимость гостиничного номера в Москве в сутки сейчас составляет 6,7 тыс рублей.

Во втором квартале на рынок гостиничной недвижимости Москвы не выйдет ни одного нового номера, сообщила партнер департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Усенко.Хорошая новость в том, что спрос восстановился и показывает ежемесячно рост. За первые пять месяцев спрос на столичные гостиницы вырос на 2,5%. Плохая – спрос до сих пор остается слишком чувствительным к цене, никто не может и не хочет платить больше. Сейчас цены даже ниже, чем в 2013 году, отметила эксперт.По данным Cushman & Wakefield, средняя стоимость гостиничного номера в сутки сейчас составляет 6,4 тыс рублей. В эконом-классе 3,3 тыс рублей, выше среднего – 5,6 тыс рублей, а номера класса люкс - 14,3 тыс."После того, как у нас в первом квартале открылось 128 номер в Holiday Inn Express Moscow Baumanskaya, больше в этом году новых номеров современных и качественных мы не получим. Ввод практически 500 номеров, которые мы ждали в этом году, переносится на 2020 год. В этом году рынок покажет рост меньше 1%", – сказала Марина Усенко презентации рынка коммерческой недвижимости #MARKETBEAT Summer Insights 2019. Это объясняет почему в Москве так слабо развивается гостиничный сектор, добавила она.