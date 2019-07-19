Элитный дом в Пресненском районе внезапно начал осыпаться. Облицовочные кирпичи летят прямо на головы прохожим. Рабочие пытались латать трещины и дыры, но безуспешно. Оказалось, дом построили с нарушением технологии. При этом жителям в капитальном ремонте фасада отказали. Почему?

Элитный дом в Пресненском районе внезапно начал осыпаться. Облицовочные кирпичи летят прямо на головы прохожим. Рабочие пытались латать трещины и дыры, но безуспешно. Оказалось, дом построили с нарушением технологии. При этом жителям в капитальном ремонте фасада отказали. Почему?- На тебя может просто упасть кирпич, потому что у нас был, честно говоря, уже не один случай, когда вот тут, сбоку здания, на человека падал кирпич.Этому зданию на Большой Декабрьской нет и 15 лет, но фасад некогда элитного жилого дома уже в аварийном состоянии. Облицовочный кирпич падает на людей и на припаркованные рядом машины.- Со счета можно сбиться — довольно часто они падают, эти камни. Довольно часто. На машины попадают, причем на машины, которые стоят здесь. Они отскакивают от этой крыши и прямо вот лобовое стекло автомобиля они разбили, прямо насквозь пробило!Временные ограждения стоят уже несколько лет — их установила управляющая компания. Но жители говорят: от падающих сверху кирпичей это не спасает.- Если бы здесь шел человек как-то, и траектория полета этого камня совпала бы с головой этого человека, он бы погиб просто. Здесь еще был случай: мужчина — он здесь не живет, проходил просто мимо — на него один из кирпичиков упал. Он обращался в больницу.По всему фасаду идут трещины, где-то уже образовались дыры. И разрушений становится все больше.- Появляется пузырь. И если он отойдет, то это уже будет не один кирпич, а целый пласт. И что будет внизу — это будет просто трагедия! И мы сколько звонили, писали — мы не можем найти никаких положительных ответов.Жители дома провели экспертизу, она выявила технологические нарушения при строительстве. Есть ошибки в проектировании, неправильно выполнены фасадные работы. Но претензий к застройщику предъявить уже нельзя: гарантия — пять лет, она истекла девять лет назад.- Мы обращались, никто не решает ничего. Просто отписка — и все, одна и та же. Ставится вопрос, пишем, объясняем — "вашему дому капитальный ремонт не положен".Фонд капитального ремонта денег не выделит. Жильцы просчитались — выбрали другую программу. Взносы собирали не в общегородской котел, а на индивидуальном счете дома. Нужной суммы пока не накопили."На ликвидацию данной ситуации — это полный капитальный ремонт, всего облицовочного кирпича и фасада — требуется приблизительно в ценах прошлого года более 46 миллионов", — говорит директор ГБУ "Жилищник Пресненского района" Игорь Костин.А пока управляющая компания проводит лишь "охранные мероприятия" — отбивает кирпичи и латает трещины.