Оружием возмездия, которое Россия применит после межконтинентальных баллистических ракет (МБР), является перспективная крылатая ракета глобальной дальности Буревестник с малогабаритной ядерной энергоустановкой.

Оружием возмездия, которое Россия применит после межконтинентальных баллистических ракет (МБР), является перспективная крылатая ракета глобальной дальности "Буревестник" с малогабаритной ядерной энергоустановкой. Об этом написал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в "Российской газете".По мнению эксперта, именно "Буревестник" закончит разгром всех объектов военной и гражданской инфраструктуры страны-агрессора, не оставив ей шансов на выживание. При этом средства противовоздушной и противоракетной обороны противника не смогут угрожать ракете, так как ранее МБР их практически уничтожит.Решение о начале разработки межконтинентальной крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник" было принято в декабре 2001 года, напоминает газета "Известия". Именно тогда США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года. 1 марта 2018 года президент России Владимир Путин впервые сообщил о появлении такого оружия в послании Федеральному Собранию РФ. Ракета была названа "Буревестником" по результатам открытого голосования, которое проводилось на сайте Министерства обороны России.