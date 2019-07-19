Военно-транспортный самолет Ил-76МД доставил на турецкую авиабазу Мюртед очередную партию элементов зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф. Передача ЗРК заказчику идет по плану.

Военно-транспортный самолет Ил-76МД доставил на турецкую авиабазу Мюртед очередную партию элементов зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф". Передача ЗРК заказчику идет по плану, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны Турции.Покупка Анкарой российских комплексов вызвала негативную реакцию в США. Штаты приостановили участие Турции в программе создания боевых самолетов пятого поколения F-35 и угрожают санкциями.С-400 – самая современная российская серийная система ПВО. Она способна обнаружить летательный аппарат на расстоянии до 600 километров и уничтожить на дистанции до 250 километров. Кроме того, осенью 2018 года СМИ сообщили о завершении испытаний новой ракеты 40Н6. Ее радиус действия увеличился до 380 километров.По данным из открытых источников, ЗРК С-400 обошелся Турции в 2,5 миллиарда долларов.