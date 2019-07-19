Алла Пугачева и Максим Галкин, отдыхающие в Латвии, посетили фестиваль Лайма. Рандеву. Юрмала. У входа их ждали многочисленные поклонники и журналисты – в том числе корреспондент Дни.ру, который снял прибытие звезд на видео. Подписчиков нашего издания в Instagram вид Примадонны с супругом шокировал.

Алла Пугачева и Максим Галкин, отдыхающие в Латвии, посетилифестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала". У входа их ждали многочисленныепоклонники и журналисты – в том числе корреспондент "Дни.ру", который снял прибытие звезд на видео. Подписчиков нашего издания в Instagram вид Примадонны с супругом шокировал.Комментарии под видео с Аллой Пугачевой и Максимом Галкинымпо большей части негативные. Пользователи отметили неухоженный вид Примадонны, в частности странную прическу."Госпдя, какая она страшная тооо(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Рот перетянут, чтодаже улыбаться не в состоянии, на голове " я упала с сеновала торомозилаголовой", движения выдают ее старость и дряхлость", – отметил один изпользователей.Редакция подписала пост в нашем Instagram вполне нейтрально: "СтильныеАлла Пугачева и Максим Галкин. Как вам образ?" Однако читатели сразу поинтересовались – о чем вообще идет речь?"Какой образ ? Образ лохматой пожилой тетки?","Фу, мерзость", "Старуха и поводырь. К кому приехали? К другойсумасшедшей старухи", – отреагировали фолловеры.Прошлись они и по Галкину, отметив его пышную, но непричесанную шевелюру. Поклонники заподозрили, что парикмахер звездной четы тоже взял отпуск.Некоторые заметили еще одну странность в облике : "Что у нее за бюстгальтер?", "Ну надо же, и сиськинаставленные, Боже мой, неужели это приятно носить?" Другие их успокоили: "Хоть лифчик надела – о то всюжизнь висели до пупа у нее..."В итоге зрители решили, что с торжественными выходами всветпора заканчивать. "Сами хоть понимают, что клоуны?" – задались вопросом комментаторы.