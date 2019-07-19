Алла Пугачева и Максим Галкин, отдыхающие в Латвии, посетили
фестиваль Лайма. Рандеву. Юрмала. У входа их ждали многочисленные
поклонники и журналисты – в том числе корреспондент Дни.ру, который снял прибытие звезд на видео. Подписчиков нашего издания в Instagram вид Примадонны с супругом шокировал.
Алла Пугачева и Максим Галкин, отдыхающие в Латвии, посетили
фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала". У входа их ждали многочисленные
поклонники и журналисты – в том числе корреспондент "Дни.ру", который снял прибытие звезд на видео. Подписчиков нашего издания в Instagram вид Примадонны с супругом шокировал.
Комментарии под видео с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным
по большей части негативные. Пользователи отметили неухоженный вид Примадонны, в частности странную прическу.
"Госпдя, какая она страшная тооо
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Рот перетянут, что
даже улыбаться не в состоянии, на голове " я упала с сеновала торомозила
головой", движения выдают ее старость и дряхлость", – отметил один из
пользователей.
Редакция подписала пост в нашем Instagram вполне нейтрально: "Стильные
Алла Пугачева и Максим Галкин. Как вам образ?" Однако читатели сразу поинтересовались – о чем вообще идет речь?
"Какой образ ? Образ лохматой пожилой тетки?",
"Фу, мерзость", "Старуха и поводырь. К кому приехали? К другой
сумасшедшей старухи", – отреагировали фолловеры.
Прошлись они и по Галкину, отметив его пышную, но непричесанную шевелюру. Поклонники заподозрили, что парикмахер звездной четы тоже взял отпуск.
Некоторые заметили еще одну странность в облике : "Что у нее за бюстгальтер?", "Ну надо же, и сиськи
наставленные, Боже мой, неужели это приятно носить?" Другие их успокоили: "Хоть лифчик надела – о то всю
жизнь висели до пупа у нее..."
В итоге зрители решили, что с торжественными выходами в
светпора заканчивать. "Сами хоть понимают, что клоуны?" – задались вопросом комментаторы.