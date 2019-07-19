Полина Гагарина призналась в любви. Певица сообщила поклонникам, что просто без ума от джинсов с высокой посадкой.

Полина Гагарина призналась в любви. Певица сообщилапоклонникам, что просто без ума от джинсов с высокой посадкой.Дождливая погода настроения Полине Гагариной не портит. Впрохладное лето можно надеть джинсы с высокой посадкой – что может быть лучше?"Зато в прохладное лето можно так одеваться. Обожаюджинсы с высокой талией", – подписала певица свой пост в Instagram.Артистка опубликовала два снимка, на которых она позирует вчерном топе с длинными рукавами и светлых джинсах. Полина Гагарина предложилаподписчикам оценить, какой снимок лучше."Я тоже люблю такие джинсы. Но мне 52 и есть чтоскрывать. А вам?", "Полина, ты шикарная!", "Америкаотдыхает – у нас есть Поля!", – отреагировали поклонники.По мнению подписчиков, джинсы отлично подчеркиваютстройность и длинные ноги . В то же время, фолловеры сновапопросили любимую певицу не налегать на диеты. Они заверяют артистку, что она исейчас выглядит потрясающе, передает .Напомним – недавно опубликовала фотографии с отдыха в Греции. Певица призналась, что не только нежилась под лучами греческого солнца на пляжах и у бассейна, но и налегала на блюда местной кухни. В итоге артистка перестала фотографироваться в купальниках: она заявила, что подписчики ее сглазили и у нее живот, как на четвертом месяце беременности.