Полина Гагарина призналась в любви. Певица сообщила
поклонникам, что просто без ума от джинсов с высокой посадкой.
Полина Гагарина призналась в любви. Певица сообщила
поклонникам, что просто без ума от джинсов с высокой посадкой.
Дождливая погода настроения Полине Гагариной не портит. В
прохладное лето можно надеть джинсы с высокой посадкой – что может быть лучше?
"Зато в прохладное лето можно так одеваться. Обожаю
джинсы с высокой талией", – подписала певица свой пост в Instagram.
Артистка опубликовала два снимка, на которых она позирует в
черном топе с длинными рукавами и светлых джинсах. Полина Гагарина предложила
подписчикам оценить, какой снимок лучше.
"Я тоже люблю такие джинсы. Но мне 52 и есть что
скрывать. А вам?", "Полина, ты шикарная!", "Америка
отдыхает – у нас есть Поля!", – отреагировали поклонники.
По мнению подписчиков, джинсы отлично подчеркивают
стройность и длинные ноги . В то же время, фолловеры снова
попросили любимую певицу не налегать на диеты. Они заверяют артистку, что она и
сейчас выглядит потрясающе, передает .
Напомним – недавно опубликовала фотографии с отдыха в Греции. Певица призналась, что не только нежилась под лучами греческого солнца на пляжах и у бассейна, но и налегала на блюда местной кухни. В итоге артистка перестала фотографироваться в купальниках: она заявила, что подписчики ее сглазили и у нее живот, как на четвертом месяце беременности.