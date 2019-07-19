Москва стала третьей в мире по числу долларовых миллиардеров. На первом месте - Нью-Йорк.

Эксперты международной компании Savills назвали самый любимый город для миллиардеров - им стал Нью-Йорк. Что, по мнению аналитиков, неудивительно, так как сегодня это главный финансовый и бизнес-хаб в США и в мире. Сейчас в американском мегаполисе проживает 85 миллиардеров.На втором месте по числу проживающих миллиардеров – Гонконг. В китайском мегаполисе постоянно проживает 79 миллиардеров. Богатой на миллиардеров оказалась и Москва. Российской столице досталось третья строчка, в ней проживает 71 миллиардер. В пятерку также вошли Пекин и Лондон – в этих городах проживает 61 и 55 миллиардеров соответственно. В десятке лидеров оказались еще два китайских города – Шэньчжэнь и Шанхай, а также Мумбаи (Индия), Сан-Франциско (США) и Сеул (Южная Корея).Эксперты отмечают, что миллиардеры играют важную роль на мировом рынке недвижимости и влияют на его развитие. Так, например, названные города-лидеры одновременно являются самыми дорогими мегаполисами по ценам на премиальную недвижимость.К примеру, Гонконг является мировым лидером по ценам - стоимость недвижимости здесь доходит до 93 тыс долларов (ред. - почти 6 млн рубллей!) за кв м. Этот город также занимает вторую строчку рейтинга по количеству проживающих там миллиардеров, говорит директор, департамент мировых исследований (Savills World Research) Софи Чик. Причем цены на гонконскую недвижимость активно растут. Так, за пять лет квадратные метры здесь стали дороже на 51%.То же самое можно сказать и про Нью-Йорк, который является четвертым городом в мире с самыми высокими ценами на премиальную недвижимость. Цена квадрата здесь составляет 35,7 тыс долларов (2,2 млн рублей). Рынок премиальной недвижимости Нью-Йорка тоже демонстрирует положительную динамику. Стоимость квадрата здесь за последние пять лет выросла на 13%.Москва занимает девятое место по стоимости премиальной недвижимости. Квадратный метр премиальной недвижимости в российской столице оценивается в 26,7 тыс долларов (1,6 млн рублей). Правда, это на 15% меньше, чем пять лет назад.Аналитики также обращают внимание на то, что в 2019 году почти все мегаполисы материковой части Китая (Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь) заняли высокие позиции в рейтинге по числу миллиардеров, проживающих в них. Это тенденцию эксперты объясняют активным экономическим развитием Китая, что в конечном итоге влияет на число состоятельных людей и динамику цен на рынке недвижимости."Самый заметный рост стоимости высокобюджетных объектов наблюдался в Шэньчжэне - плюс 103% за 5 лет на момент декабря 2018 г. Далее следуют Пекин (+98%) и Шанхай, где рост составил уже более скромные +27%. Поскольку эти города развились как деловые и промышленные центры, они все больше привлекают местных китайских миллиардеров", - поясняют в Savills.По данным Knight Frank, самым желанным городом мира для проживания мультимиллионеров в этом году стал Лондон, подвинув Нью-Йорк на вторую строчку. В британской столице проживает пять тысяч ультрахайнетов. За пять лет их число выросло на 582 человека – это больше, чем в любом другом городе мира. В пятерку лидеров также вошли Гонконг, Сингапур и Лос-Анджелес. Москвы в ТОП-20 значимых для мультимиллионеров городов не оказалось.Если говорить о портрете миллиардера, то это женатый мужчина, который имеет трех детей. Все это теоретически должно было вызвать повышенный спрос на дома семейного формата. Но миллиардеры предпочитают иметь разные виды домов и квартир по всему миру. Эти объекты приобретаются как с целью инвестиций, так и собственного проживания. Среди наиболее популярных направлений Великобритания и Лондон, Лазурный Берег во Франции.Почти 70% состоятельных людей - self-made: сами заработали свое состояние. Треть получила его по наследству. Хотя данный показатель сильно варьируется в зависимости от страны и гражданства. Так, в США, богатом и развитом государстве, почти треть миллиардеров – это наследники огромных состояний. В Китае же, где рост благосостояния – это явление новое, данный класс состоятельных людей составляет всего 2%.Начавшееся относительно недавно улучшение благосостояния в Китае отражается и на среднем возрасте миллиардеров – 56 лет. Для сравнения: в США – 66 лет; в среднем по миру – 64 года.Большинство миллиардеров – американцы. Быстрый экономический рост Китая, увеличивающийся средний класс, способствует нарастанию волны появления новых миллиардеров. Согласно данным Forbes, по количеству новичков, которые появились в рейтинге в 2019 году, четверть из них родом из Китая - это больше, чем в любой другой стране мира. Однако по количеству миллиардеров по-прежнему лидируют США. 28% всех ультрабогатых людей планеты живут в Штатах. В Китае проживает 15% миллиардеров.Что касается России, то, по прогнозам Knight Frank, количество состоятельных людей в ближайшие пять лет увеличится почти на четверть. Сейчас долларовых мультимиллианеров в России -1500 человек, через пять лет их станет - 1860 человек. Причем 1240 будут проживать в Москве, 130 – Петербурге. Также в России к 2023 году вырастет число долларовых миллиардеров с 101 до 124 человек.Рост числа богатых людей в России, по мнению экспертов Knight Frank, будет связан с усилением неравенства в стране. Большая часть их благосостояния основана на природных ресурсах, и если до этого наблюдалось сокращение доходов из-за просадки курса доллара и цен на нефть, то сейчас наблюдается положительная динамика. Эксперты надеются, что и в России будут появляться бизнесмены, которые создают новые продукты, в том числе в it-индустрии.Сейчас состоятельные россияне предпочитают традиционные активы для инвестиций – облигации, денежные средства и недвижимость. Среди предметов роскоши у российских инвесторов популярны – часы, машины и вино. Наиболее привлекательными для покупки жилья у состоятельных россиян остаются традиционные рынки - Франция, Великобритания, Швейцария, Испания и США.Ранее Bloomberg опубликовал список миллиардеров. Самым богатым человеком планете признан глава Amazon Джефф Безос с состоянием в 125 млрд долларов. На второе место поднялся президент группы компаний Louis Vuitton Mo∎t Hennessy Бернар Арно. Его состояние оценивается в 108 млрд долларов. Третью строчку занял основатель Microsoft Билл Гейтс (впервые за семь лет существования списка опустился ниже второй строчки) с состоянием в 107 млрд долларов.