Россияне бурно отреагировали на известие о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера. Даже появились предложения подыскать модели нового возлюбленного на шоу Ларисы Гузеевой Давай поженимся.

Россияне бурно отреагировали на известие о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера. Даже появились предложения подыскать модели нового возлюбленного на шоу Ларисы Гузеевой "Давай поженимся".Впрочем, сама Лариса Гузеева весьма скептически отнеслась в идее сделать Ирину Шейк счастливой посредством шоу "Давай поженимся". "Извините, сколько вам лет? Вы понимаете, что вы глупостями сейчас занимаетесь и мне задаете глупый вопрос? Если люди не хотят быть вместе, хоть миллион человек будут держать их за руки, – родственники, родители, дети... Ну это же смешно", – высказалась .Популярная ведущая убеждена, что решительно невозможно увидеть Ирину Шейк в кресле невесты в передаче "Давай поженимся", хотя очевидно, что это было бы настоящей сенсацией. "Миллиарды людей сходятся, расходятся, никто не идет к нам с этим вопросом. Поэтому что тут комментировать. Извините, я варенье делаю", – цитирует популярную ведущую .Вот уже на протяжении нескольких дней россияне бурно обсуждают информацию о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера. Говорят, разлучницей оказалась эпатажная певица и актриса Леди Гага. С эффектной блондинкой (говорят, на самом деле она брюнетка, но постоянно носит парики) голливудский красавчик сыграл в фильме "Звезда родилась".У Ирины Шейк и Брэдли Купера есть маленькая дочь Лея. Интересно, что пара ни разу не давала интервью о своих отношениях. Вся информация бралась репортерами из фотографий папарацци, которые часто снимали пару с ребенком прогуливающимися вместе.Впрочем, ходят упорные слухи, что у модели и актера отношения были исключительно по контракту. Якобы была его "бородой", то есть прикрывала нетрадиционную сексуальную ориентацию.