Инцидент с самолетом компании NordWind в столичном аэропорту Шереметьево мог произойти из-за попадания паров гидравлической жидкости и масла в кондиционеры. Об этом Интерфаксу сообщила представитель московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета РФ Елена Марковская.

Инцидент с самолетом компании NordWind в столичном аэропорту Шереметьево мог произойти из-за попадания паров гидравлической жидкости и масла в кондиционеры. Об этом "Интерфаксу" сообщила представитель московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета РФ Елена Марковская.Она добавила, что следов пожара специалисты не нашли, самолет признаков повреждений не имеет, у пассажиров, обратившихся за помощью, признаков удушения и отравления дыхательных путей нет.Представитель СК также отметила, что благодаря слаженным и умелым действиям экипажа самолета пассажиров эвакуировали в штатном режиме.Инцидент произошел в ночь на 19 июля. Экипаж Boeing-737 NordWind во время разбега по взлетной полосе доложил о задымлении в пассажирском салоне. Командир решил прервать полет. На борту находились 173 пассажира и 6 членов экипажа, воздушное судно направлялось в Ереван.Пассажиров эвакуировали по надувным трапам, несколько человек обратились за медпомощью из-за полученных травм. Среди восьми пострадавших был один ребенок – помощь ему оказали на месте.Несмотря на задымление в салоне, пожара на борту не было.