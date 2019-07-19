Индия готова вновь рассмотреть вопрос покупки у России истребителей пятого поколения Су-57. Однако для начала нужно, чтобы этот самолет сначала приняли на вооружение в российскую армию и испытали в деле.

Индия готова вновь рассмотреть вопрос покупки у России истребителей пятого поколения Су-57. Однако для начала нужно, чтобы этот самолет сначала приняли на вооружение в российскую армию и испытали в деле. Об этом заявил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа.О том, что Москва готова продолжить работу с Нью-Дели по истребителю пятого поколения с учетом наработок по Су-57, ранее сообщил РИА Новости Анатолий Пунчук — замдиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.Российско-индийский проект по созданию истребителя пятого поколения был заморожен в 2018 году. Однако уже тогда Москва отмечала готовность вернуться к диалогу.Ожидается, что первый Су-57 поступит на вооружение в РФ в 2019 году. Второй самолет появится в армии в 2020 году. Всего, согласно заказу Минобороны, будет создано 75 таких истребителей.