Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий лицам с ограниченными возможностями здоровья подавать в профильные органы справки, подтверждающие инвалидность для получения социальной поддержки и государственных услуг, в электронном виде.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий лицам с ограниченными возможностями здоровья подавать в профильные органы справки, подтверждающие инвалидность для получения социальной поддержки и государственных услуг, в электронном виде.Как передает РИА Новости, данный документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации​​​ Российской Федерации.Отмечается, что с 1 июля 2020 года (момента вступления закона в силу) услуга для граждан будет бесплатной и за передачу данных будет отвечать Пенсионный фонд России. В настоящее время предоставление соответствующих документов допускается только в бумажной форме.Закон также облегчает маломобильным гражданам получение бесплатных парковочных мест. При этом государственные органы и органы местного самоуправления смогут принимать данные решения на основании сведений об инвалидности из электронного федерального реестра инвалидов.