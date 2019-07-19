Эмили Ратаковски разочаровала фанатов. Привыкшие к
откровенной демонстрации шикарной фигуры модели поклонники удивились, увидев ее
в комфортном гладком белье. Трусы назвали нелепыми, а микроблог девушки -
скучным.
Эмили Ратаковски разочаровала фанатов. Привыкшие к
откровенной демонстрации шикарной фигуры модели поклонники удивились, увидев ее
в комфортном гладком белье. Трусы назвали нелепыми, а микроблог девушки -
скучным.
Известная модель Эмили Ратаковски показала себя поклонникам
во всех ракурсах: найти в ее Instagram фото в одежде не так просто. Обычно модель снимается в
бикини, сексуальном белье или вообще голышом.
Но на сей раз Эмили "порвала шаблон". Модель позирует
на постели, Ратаковски одета в гладкий белый топ и трусики – максимально
комфортный домашний наряд.
На необычный пост тут же сбежались критики. "Что
сексуального в этих нелепых трусах и белой майке?", – задались вопросом
злопыхатели. "Каждый день отчаянная просьба о внимании. За тобой уже
скучно наблюдать", – заключил один из пользователей. И вообще – так ли
необходимо показывать, как ты сидишь в домашней одежде на постели, рядом со
щенком?", – удивляются фолловеры .
28-летняя – обладательница прекрасной фигуры,
которую она не стесняется демонстрировать. Девушка известна и как актриса – она появилась
в фильмах "Исчезнувшая", "На всю голову красотка". Но специализируется Ратаковски на показах
бикини и нижнего белья. Эмили входит в топ-3 самых влиятельных моделей купальников в Instagram – впереди нее
только Ирина Шейк, напоминает .