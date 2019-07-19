Эмили Ратаковски разочаровала фанатов. Привыкшие к откровенной демонстрации шикарной фигуры модели поклонники удивились, увидев ее в комфортном гладком белье. Трусы назвали нелепыми, а микроблог девушки - скучным.

Эмили Ратаковски разочаровала фанатов. Привыкшие коткровенной демонстрации шикарной фигуры модели поклонники удивились, увидев еев комфортном гладком белье. Трусы назвали нелепыми, а микроблог девушки -скучным.Известная модель Эмили Ратаковски показала себя поклонникамво всех ракурсах: найти в ее Instagram фото в одежде не так просто. Обычно модель снимается вбикини, сексуальном белье или вообще голышом.Но на сей раз Эмили "порвала шаблон". Модель позируетна постели, Ратаковски одета в гладкий белый топ и трусики – максимальнокомфортный домашний наряд.На необычный пост тут же сбежались критики. "Чтосексуального в этих нелепых трусах и белой майке?", – задались вопросомзлопыхатели. "Каждый день отчаянная просьба о внимании. За тобой ужескучно наблюдать", – заключил один из пользователей. И вообще – так линеобходимо показывать, как ты сидишь в домашней одежде на постели, рядом сощенком?", – удивляются фолловеры .28-летняя – обладательница прекрасной фигуры,которую она не стесняется демонстрировать. Девушка известна и как актриса – она появиласьв фильмах "Исчезнувшая", "На всю голову красотка". Но специализируется Ратаковски на показахбикини и нижнего белья. Эмили входит в топ-3 самых влиятельных моделей купальников в Instagram – впереди неетолько Ирина Шейк, напоминает .