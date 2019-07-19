Часть похищенного имущества изъята и в ближайшее время будет возвращена законному владельцу.

В конце июня текущего года в ОМВД России по Камешковскому району обратился житель города Коврова, сообщивший, что из его дачного дома похищены электропила, шуруповерт и велосипед. Сумма ущерба, причинного собственнику, превысила 20 000 рублей.Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, установили, что злоумышленник попал в помещение, повредив оконную раму.Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили подозреваемого, 38-летнего местного жителя.Фигурант в содеянном сознался, пояснив, что чужое имущество сразу реализовал.Местонахождение части похищенного оперативники установили. Электропила и шуруповерт изъяты и в ближайшее время будут возвращены собственнику.В отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по Камешковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (кража).