Журналистка рассказала о намерении покорить космос. Тина Канделаки уже прошла первые испытания.

Журналистка рассказала о намерении покорить космос.Тина Канделаки уже прошла первые испытания."Ну что, пора объявить официально. Готовлюсь стать космонавтом(космонавткой). Сегодня был первый этап тестов, прошла максимальную сложность снагрузочной способностью организма 33,0. Это хороший результат", – написала ТинаКанделаки в своем Telegram-канале. К своему посту она добавила видеокадры стренировок.Телеведущаяотметила, что впереди ее ждет еще много тестов и упражнений. Предстоит ТинеКанделаки и имитация выхода в открытый космос. Знаменитость добавила, что онаполна решимости.Ранее43-летняя Тина Канделаки показала подписчикам в Instagram серию эффективныхупражнений для красивой спины. Журналистка следит за своимздоровьем и фигурой, каждое утро начиная с тренировки в спортзале.Отметим, можно назвать успешной во всем. Она генеральныйпродюсер телеканала "Матч ТВ", писательница, а также счастливая жена и мать.Кроме того, в свои годы звезда прекрасно выглядит.Как писали "Дни.ру", виюле призналась, что в будущем хочет прибегнуть к пластическойхирургии. По ее словам, это произойдет, когда другие способыуже не будут эффективны. При этом ведущая подчеркнула, что пока непользовалась этой процедурой.