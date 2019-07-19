Журналистка рассказала о намерении покорить космос.
Тина Канделаки уже прошла первые испытания.
Журналистка рассказала о намерении покорить космос.
Тина Канделаки уже прошла первые испытания.
"Ну что, пора объявить официально. Готовлюсь стать космонавтом
(космонавткой). Сегодня был первый этап тестов, прошла максимальную сложность с
нагрузочной способностью организма 33,0. Это хороший результат", – написала Тина
Канделаки в своем Telegram-канале. К своему посту она добавила видеокадры с
тренировок.
Телеведущая
отметила, что впереди ее ждет еще много тестов и упражнений. Предстоит Тине
Канделаки и имитация выхода в открытый космос. Знаменитость добавила, что она
полна решимости.
Ранее
43-летняя Тина Канделаки показала подписчикам в Instagram серию эффективных
упражнений для красивой спины. Журналистка следит за своим
здоровьем и фигурой, каждое утро начиная с тренировки в спортзале.
Отметим, можно назвать успешной во всем. Она генеральный
продюсер телеканала "Матч ТВ", писательница, а также счастливая жена и мать.
Кроме того, в свои годы звезда прекрасно выглядит.
Как писали "Дни.ру", в
июле призналась, что в будущем хочет прибегнуть к пластической
хирургии. По ее словам, это произойдет, когда другие способы
уже не будут эффективны. При этом ведущая подчеркнула, что пока не
пользовалась этой процедурой.