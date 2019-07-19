Благодаря новым развязкам здесь можно будет безопасно и беспрепятственно менять направление движения

Благодаря новым развязкам здесь можно будет безопасно и беспрепятственно менять направление движенияКапитальный ремонт федеральной трассы М-7 на участке с 99 по 101 километры со строительством 2-х разворотных петель в Покрове Владимирской области выполнили на 60%. Благодаря новым развязкам здесь можно будет безопасно и беспрепятственно менять направление движения.Дорожники уже завершили работы на левой стороне проезжей части. Полностью заменили основание дороги и исправили продольный профиль. На площади более 10 тысяч кв.м. уложили новое дорожное покрытие. Рабочие завершают подсыпку и планировку обочин и откосов насыпи земляного полотна, устанавливают линии электроосвещения.С 20-го июля транспортные потоки переводят на отремонтированную проезжую часть. На участке остаются ограничения: движение идёт по одной полосе в каждую сторону, максимальная скорость - 50 километров в час. После изменения схемы движения аналогичные работы начнут на правой стороне дороги.К концу года дорожники обустроят разделительную полосу с металлическим барьерным ограждением для предотвращения лобовых столкновений. Кроме того, здесь установят новые автобусные павильоны и дорожные знаки, а также нанесут разметку из термопластика.