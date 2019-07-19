Звезда Дома-2 Екатерина Колисниченко выбрала редкое имя своему первенцу. Мальчика назвали Саввой. А вот отчество у сына странное – Катеринович.

Звезда "Дома-2" Екатерина Колисниченко выбраларедкое имя своему первенцу. Мальчика назвали Саввой. А вот отчество у сынастранное – Катеринович.Звезда "Дома-2" рассказала своим подписчикам в Instagram, как сделаланелегкий выбор. Вариантов, по словам 31-летней Екатерины Колисниченко, быломного – но ни один ей не нравился.Вместе с мужем звезда "Дома-2" думала сначала назватьмальчика Лукой, Петром или Федором. Но эти имена, по словам участницытелепроекта, как-то не подошли. В итоге родители выбрали имя Савва."Будем называть Саввой, Савелием, Савиком, Савенком,Савушкой... Моя любимая форма имени, выдуманная мной же, – Савен. Нашсладенький!", – написала Екатерина Колисниченко.Екатерина Колисниченко вышла замуж в мае. А уже 9 июляродила сына – в ЗАГС пошла беременной. Имя своегоизбранника участница телестройки до сих пор скрывает, и в соцсетях нет ниодного общего фото. Вот и отчество ребенка Катя не разглашает. "Теперь всеясно – Колисниченко Савва Катеринович", – пишет она.сообщила, что будет креститьмалыша через месяц. Няню искать она не собирается – рассчитывает на помощьсвоей матери по уходу за ребенком. Поклонники ждут, когда Екатерина, наконец,покажет лицо мальчика.