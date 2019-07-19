Звезда Дома-2 Екатерина Колисниченко выбрала
редкое имя своему первенцу. Мальчика назвали Саввой. А вот отчество у сына
странное – Катеринович.
Звезда "Дома-2" Екатерина Колисниченко выбрала
редкое имя своему первенцу. Мальчика назвали Саввой. А вот отчество у сына
странное – Катеринович.
Звезда "Дома-2" рассказала своим подписчикам в Instagram, как сделала
нелегкий выбор. Вариантов, по словам 31-летней Екатерины Колисниченко, было
много – но ни один ей не нравился.
Вместе с мужем звезда "Дома-2" думала сначала назвать
мальчика Лукой, Петром или Федором. Но эти имена, по словам участницы
телепроекта, как-то не подошли. В итоге родители выбрали имя Савва.
"Будем называть Саввой, Савелием, Савиком, Савенком,
Савушкой... Моя любимая форма имени, выдуманная мной же, – Савен. Наш
сладенький!", – написала Екатерина Колисниченко.
Екатерина Колисниченко вышла замуж в мае. А уже 9 июля
родила сына – в ЗАГС пошла беременной. Имя своего
избранника участница телестройки до сих пор скрывает, и в соцсетях нет ни
одного общего фото. Вот и отчество ребенка Катя не разглашает. "Теперь все
ясно – Колисниченко Савва Катеринович", – пишет она.
сообщила, что будет крестить
малыша через месяц. Няню искать она не собирается – рассчитывает на помощь
своей матери по уходу за ребенком. Поклонники ждут, когда Екатерина, наконец,
покажет лицо мальчика.