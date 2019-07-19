Грузинская группа Mgzavrebi по традиции даст летний концерт в Зеленом театре. Сходить на выступление бесплатно вы сможете благодаря Дни.ру.

Грузинская группа Mgzavrebi по традиции даст летний концерт в Зеленом театре. Сходить на выступление бесплатно вы сможете благодаря "Дни.ру".Группа из Тбилиси Mgzavrebi 26 июля в 20.00 даст концерт в Москве. Прозвучит большое количество песен с самых разных пластинок, а также, гости смогут услышать и "редкие" песни артистов."Вновь сыграть в знаменитом Зеленом театре для нас очень волнительно, пять лет назад мы были одними из первых, кто выступил на открытии его полностью обновленной сцены". - поделился фронтмен Mgzavrebi Гиги Дедаламазишвили.Попасть на выступление группы Mgzavrebi 26 июля очень просто. Достаточно выполнить три простых условия:подпишитесь на наш аккаунт в ;поставьте лайк под последними тремя постами;отметьте в комментариях под постом о раздаче билетов того, с кем хотите пойти.Победителя выберем с помощью генератора случайных чисел. Счастливчикам оперативно пришлем билеты на концерт группы MgzavrebiНаопминаем, что ранее разыгрывались билеты на выступление .