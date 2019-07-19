Ребята поблагодарили стражей правопорядка за увлекательное мероприятие и пригласили прийти в гости снова.

Сотрудники ОМВД России по Александровскому району во взаимодействии с представителями ветеранской организации ОВД, системы органов профилактики организовали квест-игру «Безопасное лето» для ребят, отдыхающих в оздоровительном лагере «Рекорд». Целью данного мероприятия стало напоминание о важности соблюдения правил дорожного движения, об ответственности за совершение правонарушений и вреде и последствиях употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ.Специально для детей был разработан сценарий игры, состоявшей из 6 этапов. Участие в игре принимали ребята разных возрастов, представившие 5 отрядов.На прохождение каждого этапа было отведено всего 5 минут. Несмотря на небольшое количество времени, большинство ребят показали отличные знания и хорошую физическую подготовку.Определить победителей членам жюри было не так просто. После подсчета баллов оказалось, что две команды набрали одинаковое количество баллов. Лучших определил дополнительный конкурс, по условиям которого нужно было создать рисунок на асфальте.