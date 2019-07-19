Несмотря на хамские заявления в адрес Владимира Путина, президент Украины был вынужден обратиться к российскому коллеге. Глава Незалежной выступил с предложением, которое могло бы положить начало восстановлению российско-украинских отношений.

Несмотря на хамские заявления в адрес Владимира Путина, президент Украины был вынужден обратиться к российскому коллеге. Глава Незалежной выступил с предложением, которое могло бы положить начало восстановлению российско-украинских отношений.Киев готов обменять журналиста Кирилла Вышинского,обвиненного в мае прошлого года в государственной измене, на украинскогорежиссера Олега Сенцова. Последний в 2015 году был приговорен к 20 годамзаключения за создание террористической группировки.По словам Зеленского, Украина готова освободить Вышинского,если Россия отпустит Сенцова. Ранее пресс-секретарь Владимира Путина ДмитрийПесков назвал освобождение обвиняемого в госизмене журналиста "прекраснымпервым шагом" для восстановления отношений двух стран.При этом сам утверждал, что Сенцов – не разменнаямонета. Тем не менее, уверен украинский лидер, обмен на Вышинского мог бы статьпервым шагом к освобождению всех политических заключенных, в которыхзаинтересованы Москва и Киев.Ряд экспертов выступили против подобного сценария. "Этозначит, что людей, чья вина очевидна (Сенцов планировал серию терактов в Крыму,моряки нарушили границу и т.д.) хотят обменять на тех, чья вина лишь в том, чтоКиеву понадобились люди для такого обмена!" – написал политтехнологКонстантин Долгов в своем Telegram-канале.Российских политических заключенных на Украине экспертназвал заложниками. "А кто захватывает заложников? Террористы. Что делатьс террористами? Путин популярно объяснил еще двадцать лет назад", – отметилДолгов.Ранее в качестве условия возобновления диалога сМосквой назвал освобождение украинских моряков, вторгшихся в российскиетерриториальные воды в ноябре прошлого года. А во время телефонного разговора сВладимиром Путиным он сообщил о поддержке плана по обмену пленными по формуле"всех на всех" в Донбассе.