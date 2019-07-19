Несмотря на хамские заявления в адрес Владимира Путина, президент Украины был вынужден обратиться к российскому коллеге. Глава Незалежной выступил с предложением, которое могло бы положить начало восстановлению российско-украинских отношений.
Несмотря на хамские заявления в адрес Владимира Путина, президент Украины был вынужден обратиться к российскому коллеге. Глава Незалежной выступил с предложением, которое могло бы положить начало восстановлению российско-украинских отношений.
Киев готов обменять журналиста Кирилла Вышинского,
обвиненного в мае прошлого года в государственной измене, на украинского
режиссера Олега Сенцова. Последний в 2015 году был приговорен к 20 годам
заключения за создание террористической группировки.
По словам Зеленского, Украина готова освободить Вышинского,
если Россия отпустит Сенцова. Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий
Песков назвал освобождение обвиняемого в госизмене журналиста "прекрасным
первым шагом" для восстановления отношений двух стран.
При этом сам утверждал, что Сенцов – не разменная
монета. Тем не менее, уверен украинский лидер, обмен на Вышинского мог бы стать
первым шагом к освобождению всех политических заключенных, в которых
заинтересованы Москва и Киев.
Ряд экспертов выступили против подобного сценария. "Это
значит, что людей, чья вина очевидна (Сенцов планировал серию терактов в Крыму,
моряки нарушили границу и т.д.) хотят обменять на тех, чья вина лишь в том, что
Киеву понадобились люди для такого обмена!" – написал политтехнолог
Константин Долгов в своем Telegram-канале.
Российских политических заключенных на Украине эксперт
назвал заложниками. "А кто захватывает заложников? Террористы. Что делать
с террористами? Путин популярно объяснил еще двадцать лет назад", – отметил
Долгов.
Ранее в качестве условия возобновления диалога с
Москвой назвал освобождение украинских моряков, вторгшихся в российские
территориальные воды в ноябре прошлого года. А во время телефонного разговора с
Владимиром Путиным он сообщил о поддержке плана по обмену пленными по формуле
"всех на всех" в Донбассе.